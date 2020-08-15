أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

لاحقت امرأة حامل عاملاً (عربياً) تحرش بها في المترو، ونجحت شرطة دبي في ضبطه وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقالت المجني عليها (عربية) إنها كانت في المترو وأحست بشخص يلتصق بها على الرغم من وجود مساحات واسعة، فابتعدت عنه إلا أنه كرر فعلته وتمادى في تصرفه لدرجة دفعتها إلى الصراخ عليه، فانطلق مسرعاً فور فتح الباب متخوفاً من رد فعلها، ونزلت خلفه محاولة إيقافه رغم أنها حامل، إلا أنه غافلها وهرب.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه استمع للمجني عليها، ثم تواصل مع زملائه الذين قبضوا على المتهم، وأنكر تعمده التحرش بها.

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إعداد: محمد فودة

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