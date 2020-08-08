أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل صيانة تحرش بخادمة أثناء قيامه بإجراء أعمال الصيانة في المنزل الذي تعمل فيه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت برفقة طفل كفيلتها حين حضر العامل لإجراء صيانة في دورة المياه ثم استدعاها بداعي التأكد من إصلاح كل شيء، وحين انحنت تحرش بها فأصيبت بصدمة وارتجفت، لكنه تمادى فهربت منه إلى الصالة، ثم طلبت منه مغادرة المنزل.

من جهتها، قالت ربة المنزل إنها علمت بالواقعة من الخادمة، فأبلغت الشرطة التي قبضت على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

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إعداد: محمد فودة

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