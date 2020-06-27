أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي (20 عاماً) اعترض طريق امرأة وسحب حقيبة يدها التي تحوي مبلغ 1200 درهم وجواز سفرها.

وأفادت المجني عليها بأنها كانت تمشي بالقرب من سكنها في المدينة العالمية، واستوقفها المتهم وسحب حقيبة يدها، وحاولت اللحاق به لكنه استطاع الفرار، وتعرفت عليه في طابور التشخيص بعد القبض عليه من قبل شرطة دبي.

وبعد استكمال التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة.

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إعداد: محمد فودة

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