أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

عقدت محاكم دبي فعالية «مجالسنا الرمضانية» بنظام الاتصال المرئي تحت عنوان «التاريخ يعيد نفسه»، تحدث خلالها رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، أحمد عبدالكريم، عن النوازل التي مرت على البشرية، والدروس المستفادة من أزمة «كورونا»، والأحداث التاريخية المشابهة، مثل طاعون عمواس، وكيف تم التعامل مع هذه الأزمات، مؤكداً أهمية التصرف بإيجابية في هذه الظروف.

وقال رئيس قسم التسويق والفعاليات بمحاكم دبي، سلطان السويدي، إن «المجلس سينعقد بصورة دورية كل يوم أربعاء، بهدف ترسيخ العلاقات الاجتماعية بين الموظفين وأسرهم».

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إعداد: محمد فودة

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