أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

أبدى زائر آسيوي قدم عبر مطار دبي تعاوناً مع مفتشي الجمارك الذين اشتبهوا فيه وسلمهم حقيبة سفره بكل ثقة لتفتيشها، لكنهم لاحظوا كثافة غير اعتيادية في أسفل الحقيبة، وحاولوا لبعض الوقت تحديد سبب الكثافة، إلى أن اكتشفوا أن هناك مبالغ مالية بالعملة الهندية مخبأة داخلها، ونظراً لإخفائها بهذه الطريقة عرضوها على الماكينة المختصة ليكتشفوا أنها مزيفة.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي بتهمة محاولة إدخال 3.5 ملايين روبية هندية مزيفة إلى الدولة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي قضت بحبسه ثلاث سنوات والإبعاد وغرامة 200 ألف درهم.

- تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

إعداد: محمد فودة

mfouda@ey.ae