أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد لامرأة عربية عمرها 35 عاماً، بعد إدانتها في واقعة تصوير إحدى زميلاتها في السكن شبه عارية، بناء على طلب صديقها الذي طلب منها تصوير زميلاتها من خلال اتصاله بها عبر الفيديو، وأن توجه كاميرا الهاتف إلى المجني عليها أثناء تغيير ملابسها. وقالت شاهدة من شرطة دبي، إن المتهمة اعترفت بأن صديقها طلب منها تصوير زميلاتها في السكن عاريات دون علمهن، فاستجابت لطلبه وصورت إحداهن أثناء تبديل ملابسها. وأضافت أنه تم تحريز أدلة عبارة عن رسائل نصية متبادلة بين الرجل وصديقته المتهمة، يحرضها فيها على تصوير زميلاتها عاريات.

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إعداد: محمد فودة

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