أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائرة إفريقية جلبت وحازت أكثر من 2.6 كيلوغرام من «الماريغوانا»، أخفتها في كيسين بلاستيكيين، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

■أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، خمسة آسيويين بتهمة استعمال محررات رسمية صحيحة (بطاقات هوية تابعة لآخرين)، وتقديمها إلى شركتي الاتصالات، واستولوا على شرائح هاتفية مملوكة للشركتين.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين اختلس البطاقات التي سلمت إليه لتسليمها إلى أصحابها، فسلمها إلى المتهمين الذين استخدموها للحصول على شرائح هاتفية.

إعداد: محمد فودة

mfouda@ey.ae

تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.