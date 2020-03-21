أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

تقدمت طبيبة أوروبية بطلب إلى النيابة العامة في دبي، لرد اعتبارها بعد قضائها عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص وتعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك بغرض تسوية سجلها الجنائي، وأحالت النيابة العامة طلبها إلى المحكمة.

وأوضحت النيابة أن القانون ينص على ضرورة تنفيذ العقوبة كاملة، أو صدر بخصوصها عفو، أو سقطت بمضي المدة، وأن يمر عامان على تنفيذها إذا كانت جناية، وسنة إذا كانت جنحة، لافتة إلى أن الطبيبة أمضت عاماً بعد تنفيذ الحكم، والتزمت بحسن السير والسلوك، لذا فإن من حقها قانوناً التقدم بطلب، لرد الاعتبار القضيّ، وإزالة ما ثبت في الصحيفة الجنائية.

تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

إعداد: محمد فودة

mfouda@ey.ae