أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير آسيوي بتهمة تقليد ملصق تعبئة أسطوانات غاز، وارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بأن وزع تلك الأسطوانات باعتبارها مرخصة من الجهة المختصة.

■قال متهم بجلب سبعة كيلوغرامات من مخدر الماريغوانا أمام محكمة الجنايات في دبي إنه جلب الكمية لتسليمها إلى متهم آخر في القضية بناءً على تعليمات شخص في بلاده، فيما أفاد المتهم الثاني بأن مهمته اقتصرت على استلام الكمية وتخزينها.

■شرع بائع إفريقي في سرقة ملابس داخلية من متجر شهير، وتم ضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي.



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إعداد: محمد فودة

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