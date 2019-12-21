أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- تصرف عامل آسيوي بطريقة غير قانونية لمساعدة صديقه، إذ سلمه بطاقة هويته للدخول بها إلى أحد المشروعات في دبي، وحين أبرزها لرجل الأمن اكتشف أنها لا تعود إليه فألقى القبض عليه، وتصادف ذلك مع قيام عامل آخر بالتصرف ذاته وسلم بطاقته إلى شخص آخر وقبض عليه كذلك أثناء الدخول وأحيلا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عربي هدّد آخر بمسدس، حتى يبتعد عن أخته.

وقال المجني عليه إنه فوجئ بالمتهم يدخل عليه أثناء وجوده في مقهى مع زميلته التي تبين أنها شقيقة المتهم، وحاول أن يشرح له أن علاقته بأخته رسمية، وأنهما يتناقشان حول أمور مرتبطة بالعمل، لكن المتهم هدّده بمسدس، وأكد أنه سيقتله إذا اقترب منها مرة أخرى.

- استطاع موظف إفريقي بذكاء إثبات تورط عامل نظافة آسيوي في سرقة 500 درهم من محفظته، إذ فوجئ المجني عليه باختفاء المبلغ أثناء وجوده في سكن الشركة، فاشتبه في عامل النظافة، وشكا إلى مديره بالشركة الذي أخبره بأن واقعة مماثلة حدثت من قبل فأعد كميناً، من خلال ترك حقيبته على مكتبه، وجعل كاميرا الكمبيوتر مفتوحة، فتم تصوير العامل وهو يفتح الحقيبة ويخرج منها المحفظة لكن لم يسرق منها شيئاً، فتم مواجهته بالتسجيلات واعترف بجرائمه وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات.