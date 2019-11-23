المصدر: إعداد: محمد فودة

كانت امرأة زائرة تسير في طريق عام برفقة طفل جارتها، واعترض طريقها ثلاثة أشخاص طوّقوها وألقوها أرضاً وانتزعوا منها حافظة نقودها التي تحوي جواز سفرها وصورة تأشيرة ومبلغاً مالياً (2700 درهم)، وتصادف مرور شابين شاهدا الواقعة، فتدخلا بشكل إيجابي وساعداها في الإمساك بأحد اللصوص.

وقالت المجني عليها (26 عاماً) إنها كانت تسير برفقة طفل جارتها (ثلاث سنوات) ودخلا طريقاً مظلماً نسبياً، ثم شاهدت المتهم برفقة آخرين، فشعرت بالريبة وحاولت تجاوزهم سريعاً، إلا أنهم تكالبوا عليها وأمسك أحدهم بيديها من الخلف، فيما سرق آخر محفظتها وهاتفها فحاولت مقاومتهم لاستعادة المحفظة، لأنها تحتوي على جواز سفرها ومدخراتها، لكنهم اعتدوا عليها وأسقطوها أرضاً، فبادرت بالصراخ والاستنجاد بالمارة، راكضة خلف المتهم الذي نزع هاتفها، فيما جرى الآخران في الاتجاه المعاكس.

وفي هذه الأثناء كان يمر الشخصان اللذان ساعداها، فاعترض أحدهما طريق اللص وأسقطه أرضاً بمساعدة الآخر، فتوسل إليه المتهم حتى يخلي سبيله، واعداً بإعادة أغراض المجني عليها غداً، خصوصاً أنها ظلت تلح عليه بضرورة إعادة محفظتها لأنها تحوي جواز سفرها، ونقلت الأخيرة إلى مستشفى راشد لإحضار تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، حيث تباشر محاكمته حالياً.

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محمد فودة :

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