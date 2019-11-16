أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■أحالت النيابة العامة في دبي، أربعة آسيويين (مدير فني، ومدير مشروعات، ومهندس، وسباك) إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة معدات وأسلاك كهربائية وأدوات سباكة بقيمة 80 ألف درهم من مستودع تابع للشركة التي يعملون فيها.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر آسيوي عمل في مطعم ثم غافل زميله وسرق مفتاح المطعم، وتسلل إليه في الليل لسرقة الخزنة، لكن خابت آماله إذ فشل في فتح الخزنة الحديدية، بحسب تحقيقات النيابة، وكشفت الكاميرات المتهم وهو يتعامل بعصبية مع الخزنة بعد فشله في فتحها فأخذ يركلها، ثم أحضر سكيناً وحاول مجدداً لكنه فشل كذلك فيأس وغادر المكان.

وقال مدير المطعم في تحقيقات النيابة، إن المتهم طلب إجازة مرضية وفي اليوم التالي اكتشف كسراً في غطاء الخزنة الحديدية، فتم الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات التي كشفت دخوله المطعم ليلاً ومحاولة سرقة الخزنة.

■ على عكس المعتاد في قضايا المخدرات قبض على زائر آسيوي أثناء مغادرته الدولة عبر مطار دبي وبحيازته 3561 غراماً من مادة كيتامين المدرجة في الجدول، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقال مفتش بجمارك دبي في التحقيقات، إنه اشتبه في المتهم أثناء مغادرته الدولة، إذ كان هناك انتفاخ في رجله بمنطقة الساقين وبسؤاله عن جواز سفره ارتبك فتم تفتيشه والعثور على لفافات تحوي المخدرات.