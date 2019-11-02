أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً لعامل نظافة آسيوي، هاجم زميلته أثناء قيامها بعملها واغتصبها، بعد أن اعتدى عليها بالخنق.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها انتهت من تنظيف مرحاض النساء، وحين عادت إلى المخزن لإعادة الأغراض، وجدت المتهم هناك، فتوجه إليها فجأة وخنقها، ثم اعتدى عليها جنسياً، وتم القبض عليه لاحقاً، واعترف بجريمته، وأثبت تقرير طبي الجريمة، ومن المقرر إبعاده بعد قضاء فترة العقوبة.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي، حاول سرقة كابلات كهربائية تقدر قيمته بنحو 10 آلاف درهم من الشركة التي يعمل فيها، إلا أن جريمته فشلت، بسبب فطنة حارس الأمن الذي قبض عليه، وأقر المتهم بأنه توجه إلى منطقة الكابلات وجمعها مستعداً للمغادرة، لكنه شاهد الحارس فحاول الفرار، لكن ضبطه الأخير، معترفاً بأنه نفذ جريمتين سابقاً.

■أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً عربياً وآخر آسيوياً هارباً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاحتيال على شخص بعمل إعلان على موقع «دوبيزل» لفيلا في منطقة حدائق الجميرا، وزورا محرراً رسمياً عبارة عن شهادة تسجيل بيانات منسوبة إلى مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، كما ارتكبا تزويراً في محررات أخرى، واستوليا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بنحو 100 ألف درهم من المجني عليه.