أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■ورّط حلاق عربي نفسه في جناية، بسبب منحه بطاقة هويته إلى صديقه المستثمر حتى يحجز بها غرفة فندقية، نظراً لخوف الأول من القبض عليه، كونه مطلوباً على ذمة قضايا مالية، وفي حال قيامه بحجز غرفة باسمه سيتم تحديد مكانه، فتم ضبطه أثناء تسجيل الدخول ببطاقة صاحبه، واعترف بجريمته، فتم القبض على الحلاق الذي أقر كذلك بفعلته، وأحالتهما النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مفتش خليجي، طلب وقبل 15 ألف درهم رشوة من صاحب بناية، مقابل تسريع إجراءات التفتيش على جاهزية أنظمة ومعدات وأجهزة مكافحة الحرائق في المبنى، والتقرير بأنها مستوفية الشروط، خلافاً للحقيقة.

كما ارتكب تزويراً في تقرير التفتيش، وأدرجه في النظام المعلوماتي للدفاع المدني، كما باشرت المحكمة محاكمة وسيط عربي، توسط لدى المفتش المتهم، وشخص ثالث يحاكم بتهمة عرض رشوة قدرها 35 ألف درهم، بواقع 15 ألف للمفتش، و20 ألف درهم للوسيط.

■أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات نجارين، الأول اعتدى على سلامة جسم المتهم الثاني بضربه بواسطة قطعة حديدية على رأسه ورجله، مسبباً له كسراً في الجمجمة، من المرجح أن يُخلِّف له عاهة مستديمة، فيما أمسك الثاني الأول من رقبته ودفعه بقوة فسقط على الأرض، وذلك بسبب خلاف نتج عن طلب الأول من الثاني تنظيف الغرفة بأسلوب لم يعجبه.