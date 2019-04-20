أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■أحالت النيابة العامة في دبي محاسباً آسيوياً، يبلغ من العمر 28 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة (ماريغوانا) لمتهم آخر، محال إلى محكمة الجنح والمخالفات، وذلك لقيامه بتزويد المتهم الثاني برقم هاتف مروج مخدرات، اشترى منه الماريغوانا، التي عثر على آثارها بعد تحليل عينة منه.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة متهم إفريقي، يبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة مقاومة موظف عمومي (شرطي)، أثناء أداء وظيفته، بأن دفعه بيديه مرات عدة، أثناء قيامه بالقبض عليه، كما أنه سرق مع آخرين هاربين أربع لوحات سيارات أمامية وخلفية تابعة لمكتب تأجير سيارات، وحاز مع المتهمين أنفسهم عدداً من زجاجات الخمور، بقصد المتاجرة فيها.

■أحالت النيابة العامة في دبي مسؤول قسم ائتمان في أحد الفنادق إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مبلغ 252 ألف درهم، من خلال تزوير مستندات عبارة عن نماذج استرداد تلك المبالغ، ما مكنه من الاستيلاء عليها لنفسه.

■خسر عامل نظافة، في إحدى الشركات بمطار دبي الدولي، وظيفته بسبب سرقة ساعة لا يزيد ثمنها على 50 درهماً، واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة في دبي بأنه يعمل بالشركة منذ خمسة أشهر، وأثناء ممارسة وظيفته عثر على الساعة في جيب أحد المقاعد، فأخفاها في جيبه وأخرجها من المطار، ثم فوجئ باكتشاف أمره من قبل رجل التحريات، وأرشد عن الساعة، واعترف بأنه فعل ذلك للاستخدام الشخصي.