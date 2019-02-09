أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■أحالت النيابة العامة في دبي زائراً إفريقياً، يبلغ من العمر 29 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب وإحراز 28 كبسولة تحتوي على مادة ميثامفيتامين، بقصد الترويج داخل الدولة.

ونجحت الشرطة في ضبط المتهم أثناء قيامه بالسباحة في خور دبي، وكان يتصرف بطريقة غير طبيعية، وبإخراجه تبين أنه يخفي 28 كبسولة تحوي مواد مخدرة داخل أحشائه، واعترف بأنه جلبها من بلاده ودخل بها عبر مطار دبي الدولي.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمتين آسيويتين بتهمة سرقة مبلغ 4500 درهم، ومصوغات ذهبية عبارة عن اسورتين وثلاثة خواتم واسورة كراتييه وملابس نسائية وأحذية، بلغ عددها 67 قطعة، وخمس حقائب سفر، وأدوات طبخ، من مخدومتهما الإماراتية.

وأفادت المواطنة في تحقيقات النيابة العامة بأن زوجها اكتشف اختفاء الخادمتين بشكل مفاجئ ليلاً، فطلب منها التدقيق على الأغراض الموجودة في المنزل، واكتشف اختفاء عدد كبير منها، فقامت بإبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهمتين.

■أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التعدي على شرطي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك بعض يده وضربه على يده الأخرى أثناء محاولة القبض عليه.

وقال المجني عليه في التحقيقات إن متهماً آخر أرشد الشرطة إلى أنه يحصل على مخدر الكريستال من المتهم في هذه القضية، فتم تحديد مكانه، وبمحاولة القبض عليه أبدى مقاومة شديدة محاولاً الهرب، وأثناء ضبطه ضرب يد الشرطي اليسرى وعض أصابع يده اليمنى، لكن استطاع الفريق الأمني السيطرة على المتهم والقبض عليه.