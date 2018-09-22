أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

فوجئ مالك عقار قام بتأجيره لصيدلية معروفة بأن هناك عقد إيجار ثانياً لعقاره، باسم شخص آخر، فتوجه إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليكتشف أن هناك من استخدم وثائق مزوّرة لتوثيق العقد، فأبلغ عن الواقعة، وضُبط متهمان، آسيوي وعربي، شاركا في تزوير وثائق مختلفة، وأحالتهما النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل نظافة، إفريقي، جلب 138 شريط ترامادول، بقصد الترويج.

وأفاد شاهد من «جمارك دبي» بأنه اشتبه في أمتعة المتهم، فتابع إحدى حقائبه، وعند تفتيشها عثر على علبتي شامبو تحتويان الأقراص، وتابع أنه أحيل إلى شرطة دبي، ومنها إلى النيابة العامة، ثم إلى القضاء.

■نفت امرأة عربية أمام محكمة الجنايات في دبي، أنها هددت طليقها بكسر المحل الذي يملكه إذا لم يعطها جواز سفرها. وكان الشاكي أكد، في تحقيقات النيابة العامة، أنه تلقى اتصالاً من مطلقته، هددته فيه بكسر محمصة يمتلكها، لافتاً إلى أنه شغل مكبر الصوت، فسمع التهديد شاهد آخر في القضية.

■أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي مشرف عمال آسيوياً، بتهمة هتك عرض امرأة تعمل تحت إدارته بالإكراه، إذ استغل انفراده بها في إحدى الشقق، أثناء العمل، واحتضنها وتحسس جسدها، ما دفعها للهروب منه، وإبلاغ الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة.