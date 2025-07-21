شرطة دبي تقبض على عصابة «استثمار وهمي»

قبض فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي على عصابة امتهنت الاحتيال الإلكتروني، عبر الترويج لاستثمارات وهمية في مجال التداول والاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت شرطة دبي بأن القبض على العصابة جاء بعد تلقي بلاغات من ضحايا أكدوا تعرضهم لعمليات خداع من أفراد العصابة، الذين تواصلوا معهم هاتفياً، وادعوا أنهم يُمثلون منصات تداول واستثمار إلكترونية موثوقة.

وأوضحت أن العصابة أوهمت الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة وسريعة، لتتمكن من الاستيلاء على أموالهم بعد تحويل المبالغ إلى حسابات خارج الدولة، مُشيرة إلى تحديد هوية المتورطين ومواقعهم، والقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وطالبت شرطة دبي أفراد المجتمع بتوخي الحذر من التعامل مع من يروجون لاستثمارات غير مرخصة، أو يطلبون فتح حسابات بنكية وتحويل أموال إليها، مؤكدة أن الجهات المرخصة فقط هي المخولة تقديم الخدمات الاستثمارية داخل الدولة.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة من خلال منصة «eCrime»، وعبر تطبيق شرطة دبي، أو الاتصال على الرقم 901.