سائق يستخدم لوحات مزوّرة.. ويرتكب 137 مخالفة بقيمة 104.7 آلاف درهم

ضبطت أنظمة المراقبة الأمنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقاً قام بتركيب لوحات أرقام مزوّرة على مركبته، في محاولة للتحايل على الأنظمة المرورية، حيث كشفت المتابعة الأمنية أن السائق ارتكب 137 مخالفة مرورية، بقيمة 104 آلاف و730 درهماً، واتُخذت الإجراءات القانونية بتسجيل المخالفات كافة على الرمز المروري الخاص به، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد عمر محمد بوغانم، أن ضبط السائق جاء ثمرة تنسيق فعّال بين العناصر المرورية الميدانية وفريق غرفة السيطرة والتحكم، حيث تم رصد المركبة عبر أنظمة الرقابة الأمنية المتطورة، المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، والتي مكّنت الفرق المختصة من التعرف إلى المركبة التي تعمّد سائقها تركيب لوحات أرقام مغايرة لتلك المسجّلة رسمياً لدى الجهات المرورية، في محاولة للتحايل وتضليل أنظمة المراقبة الأمنية.

وأضاف أن المتابعة الميدانية الدقيقة أسفرت عن تتبّع مسار المركبة وضبط السائق وحجز المركبة، حيث أظهر التدقيق المروري ارتكابه لـ137 مخالفة بلغت قيمتها الإجمالية 104 آلاف و730 درهماً، إلى جانب تسجيل 308 نقاط مرورية بحقه، فيما تجاوزت مدة الحجز القانونية المقررة للمركبة 764 يوماً. وأوضح أن بعض السلوكيات التي يرتكبها السائقون، كتركيب لوحات مزورة أو طمس الأرقام، لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، بل قد تتحوّل إلى قضايا جنائية تستوجب المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن شرطة الشارقة، من خلال منظومتها الذكية للرصد والمراقبة، تتابع مثل هذه التجاوزات بدقة عالية، وحذّر من خطورة هذه السلوكيات التي تُعد تهديداً مباشراً لأمن الطرق وسلامة مستخدميها، وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لن تتهاون في التعامل مع هذه الممارسات غير المسؤولة، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً لسلامة أمن المجتمع واستقراره.