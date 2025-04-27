«برامج الدردشة» تورط سائقين في حوادث جسيمة

رصدت شرطة أبوظبي أخيراً وقوع حوادث مرورية جسيمة عدة على الطرق، إذ بيّنت تحقيقات وتحليلات هذه الحوادث، أن السائقين المتسببين فيها كانوا مشغولين بتصفح مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة المراسلات، ما أفقدهم التركيز والانتباه لمفاجآت الطريق والمركبات الأخرى.

وبثّت شرطة أبوظبي أخيراً مقاطع فيديو لحوادث حقيقية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها عدم انتباه سائقين للمركبات المتوقفة على الطريق، بسبب انشغالهم باستخدام الهاتف، ما أدى إلى تصادم مع المركبات الأخرى، ووقوع إصابات وخسائر مادية مختلفة. وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي مخالفات الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، باستعمال الهاتف سجل العام الماضي 648 ألفاً و571 مخالفة.

وتوزعت المخالفات بين 466 ألفاً و29 مخالفة في أبوظبي، و87 ألفاً و321 في دبي، و84 ألفاً و512 في الشارقة، و8903 في عجمان، و1606 في رأس الخيمة، و30 في أم القيوين، و170 في الفجيرة.

من جانبه، أكد مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية في مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور المهندس مسلم محمد الجنيبي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن استخدام الهاتف أثناء القيادة سبب رئيس للحوادث المرورية الجسيمة على الطرق، لافتاً إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة لم يعد للرد على المكالمات فقط، وإنما تجاوز هذا الأمر بالانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة، الأمر الذي زاد مخاطر استخدام الهاتف في تشتيت الانتباه.

وأكد أن انشغال السائقين باستخدام الهاتف ليس مشكلة محلية فقط وإنما عالمية، تعانيها جميع دول العالم، وأصبح مصدر قلق للجهات المعنية بالسلامة المرورية، في ضوء ما شهدته الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية من تطور كبير، وتنوع واسع في مجالات الاستخدام.

وأكد أن انشغال السائق بالهاتف للحظات يمكن أن يتسبب في حادث كبير. ولفت إلى أهمية ترك أي شيء يمكن أن يشتت التركيز أثناء القيادة، حفاظاً على سلامة سائق السيارة، وكل مستخدمي الطريق.

وحث على التعاون المشترك لتحقيق أهداف منظومة السلامة المرورية، والتزام السائقين بالقيادة الآمنة دون استخدام الهاتف، وتأجيل الرد على المكالمات والرسائل الهاتفية إلى حين وصول السائقين إلى وجهاتهم، أو التوقف في أقرب موقف آمن لاستخدام الهاتف، تعزيزاً لسلامة السائق ومرافقيه ومستخدمي الطريق. وعززت شرطة أبوظبي التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خلال أسبوع المرور الخليجي الذي اختتم أخيراً، وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

مخالفة 800 درهم

نص قانون السير والمرور الاتحادي على أن قيمة «مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت» 800 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية.

رادارات متطورة

طورت قيادات الشرطة في الدولة أنواعاً مختلفة ومتطورة من الرادارات التي ترصد أخطر المخالفات المرورية بدقة، أبرزها الانشغال عن القيادة باستخدام الهاتف المتحرك، إذ تعد من أكثر أسباب الحوادث شيوعاً، ومن ذلك تطوير رادار يعمل بالذكاء الاصطناعي يرصد حركة اليد والإضاءة الصادرة من الهاتف، لتقدير ما إذا كان السائق يضعه على أذنه أم يعتمد على تشغيل مكبر الصوت. كما طورت رادارات تلتقط صوراً عالية الدقة في ظروف مختلفة، وتعمل الكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور، ورصد ما إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف.

فعاليات موسعة

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، أخيراً، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة، فعاليات موسعة في أسبوع المرور الخليجي الموحد من 14 إلى 18 أبريل الجاري تحت شعار «قيادة من دون هاتف».

وأكدت أن احتفال هذا العام جاء تحت هذا الشعار، لتأكيد ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية واشتراطات السلامة والوقاية، والتركيز على أهمية عدم الانشغال بغير الطريق، وخصوصاً استخدام الهاتف أثناء القيادة، لما يمثّله من خطر محدق بمستخدمي الطريق، وما يسببه من حوادث أليمة وكوارث على الطرق.

. ضرورة تأجيل الرد على المكالمات والرسائل إلى حين وصول السائقين إلى وجهاتهم، أو التوقف في أقرب موقف آمن.