شرطة دبي تُشيد بأمانة مُقيمين سلما مبلغاً مالياً وقطعة مجوهرات

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف، مقيمين لأمانتهما بتسليم مبلغ مالي وقطعة مجوهرات ثمينة عثرا عليهما في منطقة اختصاص المركز.

وأشاد العميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة، بأمانة كل من محمد أعظم، وسعيد أحمد، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، وتشجيعهم على المبادرة الإيجابية بما يعزز الأمن والأمان.

وأكد العميد أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

من جانبهما، أعرب المقيمان عن سعادتهما بهذا التقدير، مؤكدان شعورهما بالواجب لتسليم المقتنيات إلى مركز شرطة نايف، حرصاً على إعادتها إلى أصحابها.