ضبط 106 مركبات «مزعجة» في العين خلال يناير

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، التابعة لمديرية المرور والدوريات الأمنية، بالتعاون مع إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي، حملة أسفرت عن ضبط 106 مركبات، خلال يناير الماضي، لإجراء تغييرات جوهرية، والتسبب في الضجيج والإزعاج لسكان مدينة العين.

وحذّر مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، خصوصاً الشباب، التي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق، خصوصاً في المناطق والأحياء السكنية.

وأوضح أن ضجيج المركبة يتسبب في تكدير السكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق، وسكان الأحياء التي تمر بها المركبات المزعجة، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأكد أن شرطة أبوظبي لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار الضجيج من مركباتهم وإحداث تغييرات في محرّك المركبة أو القاعدة (الشاصي) دون إذن سلطة الترخيص، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة 20 من قانون السير والمرور (قيادة مركبة تسبب ضجيجاً) بمخالفة 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، والمادة 73 (إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة دون ترخيص) وتُغرّم بـ1000 درهم، و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، ويتعلق بمخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة دون ترخيص. وتبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة 10 آلاف درهم، وتحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك حجزها، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال عدم سداد المستحقات تُحال المركبة للبيع في المزاد العلني.