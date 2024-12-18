5 مخاطر على الطريق بسبب «الانشغال بالهاتف»

حذّرت القيادة العامة لشرطة عجمان من خطورة الانشغال بغير الطريق، خصوصاً بالهواتف المحمولة، وأشارت إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يُربك السائق، ويدفعه إلى الوقوع في أخطاء ومخالفات خطرة قد تتسبب في وقوع حوادث، ولفتت إلى أهمية الانتباه إلى الطريق، وعدم الانشغال بغيره تجنباً للحوادث.

وأوضحت شرطة عجمان، في منشور توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الانشغال بغير الطريق يتسبب في وقوع خمسة مخاطر على الطريق، تتمثّل في تذبذب سرعة المركبة، وعدم الالتزام بحدود المسارات، وانعدام مسافة الأمان مع المركبة المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات من دون رؤيتها، وعدم الانتباه إلى المركبات المجاورة والمشاة، وهذه المخاطر تؤدي بدورها إلى وقوع حوادث على الطرق.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم فؤاد الخاجة، إن الانشغال بغير الطريق أحد العوامل الرئيسة التي تتسبب في وقوع العديد من المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، لاسيما أن هناك مخالفات مُركّبة يقوم بها بعض السائقين، منها عدم ترك مسافة أمان كافية مع السيارات الأخرى، والتجاوز بصورة خطرة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يتسبب أيضاً في ارتكاب مخالفة الرجوع للخلف من دون التأكد من خلو الطريق، لافتاً إلى أن تلك المخالفة تمثّل خطورة كبيرة، بسبب عدم نظر السائق بوضوح للخلف أو اعتماده على كاميرا السيارة فقط، وهذه المخالفة تقع نتيجة الانشغال بغير الطريق، وعدم الانتباه لمخرج معين على الطريق، فيضطر السائق

إلى الرجوع للخلف، محذراً من خطورة هذه المخالفة على الطرق السريعة بشكل أكبر من الطرق الداخلية.

كما حذّر الخاجة من الانحراف المفاجئ الذي يُعدّ أحد الأسباب الرئيسة المشتركة مع أسباب أخرى لوقوع الحوادث البليغة، وأشار إلى مخالفات أخرى مماثلة، منها عدم ترك مسافة أمان، والدخول إلى الطريق من دون التأكد من خلوّه، والانشغال بغير الطريق.

وحدد جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية، في المادة (32)، عقوبة الانشغال بغير الطريق التي انقسمت إلى جزأين، هما: الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وذلك بغرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

. 800 درهم و4 نقاط مرورية عقوبة الانشغال بغير الطريق.