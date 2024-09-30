حجز 11 مركبة ارتكب سائقوها أعمال فوضى وإزعاج في مناطق سكنية بدبي

أكدت شرطة دبي أن الدوريات المرورية حجزت 11 مركبة ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني مناطق سكنية في دبي، متسببين في الإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرّضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، في بيان صحافي أمس، إن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة، فضلاً عن الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، وإنه تم التحذير من تلك الممارسات الخطأ في وقت سابق، وتأكيد أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، إلا أن هناك فئة أصرّت على ارتكابها. وأشار المزروعي إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وحذّر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بسبب تعريض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالطريق، مؤكداً أنه سيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وعدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وناشد المزروعي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.