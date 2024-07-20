شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة إطارات المركبات

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعية ميدانية للسائقين حول أهمية فحص إطارات المركبات ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا السنوي للرطب بمدينة ليوا في منطقة الظفرة وبالتعاون مع مجموعة "ميشلان" ويأتي البرنامج ضمن حملة وزارة الداخلية تحت شعار "صيف بلا حوادث" وبالتزامن مع حملة شرطة أبوظبي "صيّف بأمان"، تطبيقاً لاستراتيجيتها في أمن الطرق.

وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة التابع لمديرية المرور والدوريات الأمنية شرحاً للسائقين من زوار المهرجان حول الاحتياطات اللازمة لقيادة المركبة في الصيف، وأهمية فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، مع استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، إلى جانب توزيع كتيبات توعية وهدايا للسائقين.

وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ المبادرات التوعوية للجمهور بمختلف الموضوعات، حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.

ودعا إلى ضرورة التركيز على الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شرائها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يؤدى الى عدم صلاحيتها.