شرطة أبوظبي تعزز التوعية المرورية في "صيفنا الشاطئ"

اختتمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة ابوظبي، مشاركتها في فعالية "صيفنا الشاطئ" والتي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي في ساحة بلازا على كورنيش أبوظبي وتضمنت المشاركة في تعزيز وعي الأسر والأطفال بأهمية الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة عند استخدام “السكوتر" بمشاركة دورية السعادة .

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن التوعية تأتي ضمن حملة وزارة الداخلية تحت شعار "صيف بلا حوادث" والتي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، بالتعاون مع القيادات الشرطية في الدولة، وبالتزامن مع حملة شرطة أبوظبي "صيّف بأمان"، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق.

وحث الآباء على ضرورة تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام الـ “سكوتر" موضحاً ان الـ “سكوتر" لعبة محببة جدا بالنسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وايضا الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال تؤدي إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات ما يؤدي إلى الحوادث والصدمات.

وقدمت المديرية شرحا للأسر والأطفال حول ضرورة الالتزام بوسائل الحماية والسلامة اللازمة واستخدام "السكوتر" في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.