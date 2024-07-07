شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك 6 أشياء في السيارة صيفاً

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية "صيف بأمان" الى تجنب ترك 6 أشياء في السيارة لتعزيز السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق خصوصاً خلال فصل الصيف.

وأوضح المقدم الدكتور مهندس عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية أن معظم حرائق المركبات ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية موضحاً أن الأشياء الـ6 التي يجب تجنب تركها في السيارة تتضمن العبوات المضغوطة، والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة ، ومعقم اليدين ، والعطور ، واسطوانات الغاز والولاعات فمعظمها ان تعرضت للشمس تعد مواد قابلة للاشتعال وبالتالي تتسبب في حرائق المركبات.

وذكر أن المركبات تضم عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية كالبلاستيك والمطاط وغيرها مشدداً على أهمية الوقاية من حوادث حرائق المركبات بإجراء الصيانة الدورية بإشراف فني مختص والاحتفاظ بطفاية حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة في المركبة بما يعزز الوقاية الضرورية للسائق ومستخدمي المركبة.