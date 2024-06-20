شرطة دبي: حوادث الاسكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية تتسبب في 4 وفيات خلال النصف الأول

تسببت حوادث الاسكوترات والدراجات الهوائية والكهربائية بإمارة دبي في 4 وفيات، وإصابة بليغة واحدة، و19 إصابة متوسطة، و5 إصابات بسيطة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي اللواء عبد الله علي الغيثي، انه تم خلال تلك الفترة تحرير 7804 مخالفات، وحجز 4474 سكوتر ودراجة هوائية وكهربائية، في حين بلغ عدد الوفيات في العام الماضي 12 وفاة و5 إصابات بليغة و41 إصابة متوسطة و37 إصابة بسيطة، وتحرير 6306 مخالفات، وحجز 4305 سكوترات ودراجات هوائية وكهربائية، في حين شهد العام 2022 تسجيل 11 وفاة، و11 إصابة بليغة، و65 إصابة متوسطة، و40 إصابة بسيطة، وتحرير 11054 مخالفة وحجز 4509 سكوترات ودراجات هوائية وكهربائية.

وأوضح اللواء الغيثي أن مخالفة قيادة الدراجة الكهربائية أو الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كلم في الساعة، تبلغ غرامتها 300 درهم، ومخالفة قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطرا على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على سكوتر كهربائي غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على الدراجة الهوائية أو الكهربائية لا تتوفر فيها التجهيزات اللازمة لذلك غرامتها 200 درهم، ومخالفة السير بدراجة كهربائية أو هوائية عكس اتجاه حركة المرور غرامتها 200 درهم.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمام شرطة دبي بتعزيز الوعي بين جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" بحقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

ودعا سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس.

وناشد اللواء الغيثي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901.