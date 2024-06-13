فيديو.. شرطة الشارقة تسقط محتالين إلكترونيين بعملية "173"

قبضت شرطة الشارقة على عصابة متخصصة في عمليات احتيال إلكتروني، وعثرت بحوزة المتهمين على مبالغ مالية كبرى تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم، بالإضافة إلى عدد كبير من البطاقات البنكية، ودفاتر الشيكات.

وكشفت شرطة الشارقة عن تفاصيل العملية التي أطلق عليها اسم "173"، خلال مؤتمر صحفي بحضور القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري، مشيرة إلى أن بلاغا ورد إلى فرع الجرائم الإلكترونية يفيد بتعرض أحد أصحاب الشركات لعملية احتيال احترافية، بعد تلقيه رسالة بريد إإلكتروني يطلب مرسلها ضرورة تحديث بياناته البنكية عبر رابط إلكتروني.

ورغم التحذيرات المتكررة من ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل الخادعة، إلا أنه ضغط على الرابط ليتم اختراق حسابه البنكي واختلاس أكثر من 80 ألف درهم.

وفور إبلاغ الإدارة العامة للتحريات بشرطة الشارقة، تم تشكيل فريق من إدارة الجرائم التقنية، وتنفيذ عملية بحث وتحري سريعة، انتهت إلى التأكد من الرسالة التي وصلت إلى المجني عليه وردت من بريد مزيف، منسوب لأحد المؤسسات لكنه لم ينتبه إلى ذلك.

وأفادت شرطة الشارقة بأن فريق العمل تمكن من تحديد هوية الجاني، وتبين أنه يقيم خارج الدولة ويدير الجريمة بمساعدة آخرين داخلها، تم التعرف إليهم كذلك وجمع الاستدلالات اللازمة ثم القبض عليهم.

وعثر الفريق البحثي بحوزة المتهمين على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات، و21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية لأشخاص يعيشون خارج الدولة، وستة أختام لشركات وهمية، ومبلغ ثلاثة ملايين و11 ألف و854 درهم، بالإضافة إلى 96 ألف و320 درهم أخرى متحصلة من عمليات سحب نفذها المتهمون، ونسب إليه 11 بلاغاً سابقاً.