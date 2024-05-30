رقم جديد للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة في الشارقة

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة «رافد» لحلول المركبات‏ الرقم الجديد (80092) للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تحسين الخدمات المرورية المقدمة للمتعاملين وتعزيز رضاهم.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، خلال الإطلاق، إن الرقم الجديد جاء كجزء من الجهود المستدامة لشرطة الشارقة وشركة «رافد»، بهدف رفع مستوى الجاهزية لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين بأسرع وقت، والسعي للارتقاء بمستوى السلامة المرورية على طرق الإمارة، وجودة الأداء في سبل تحقيق إسعاد المتعاملين.

وأثنى مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة رئيس لجنة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بإمارة الشارقة، العميد الدكتور أحمد الناعور، على جهود شركة «رافد» المبذولة، ودورها الإيجابي في تسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة لضمان الاستجابة السريعة، مؤكداً أن الرقم السابق ( 80072343) لايزال مفعلاً لاستقبال البلاغات عليه.

من جانبه، قال الرئيس ‏‏التنفيذي لشركة «رافد» نائب رئيس لجنة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بالشارقة، أحمد جمعة المشرخ، إن «إطلاق الرقم في (رافد) جاء انطلاقاً من حرصنا على التطوير المستمر في نوعية الخدمات التي نقدمها للعملاء، إذ نعمل بشكل مستمر على رفع جاهزيتنا وتطوير معداتنا، واستقبال جميع الملاحظات ومكالمات الجمهور على مدار الساعة»، مشيراً إلى أن «الشركة تستجيب للملاحظات، وتتخذ الإجراءات التصحيحية لتطوير منظومة عملها، وتتعامل مع الحوادث بحرفية عالية لتقليل زمن الاستجابة للحوادث المرورية».