انخفاض وفيات حوادث «الدراجات» على مستوى الدولة العام الماضي

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية بشأن الحوادث المرورية، بحسب صنف المركبة للعام الماضي، تراجع وفيات حوادث الدراجات النارية والكهربائية والهوائية على مستوى الدولة، إذ سجلت 52 وفاة في 892 حادثاً، مقارنة مع عام 2022.

وبلغ إجمالي عدد حوادث الدراجات النارية العام الماضي، 783 حادثاً، نتج عنها 42 وفاة، و1020 إصابة، فيما بلغ عدد حوادث الدراجات الهوائية 89 حادثاً، نتج عنها تسع وفيات، و100 إصابة، بينما بلغ عدد حوادث الدراجات الكهربائية 20 حادثاً، نتجت عنها وفاة واحدة، و20 إصابة.

وخلال العام 2022، سجلت حوادث الدراجات النارية 605 حوادث، نتج عنها 819 إصابة، و45 وفاة، والدراجات الهوائية 91 حادثاً، نتج عنها 105 إصابات، وسبع وفيات، والدراجات الكهربائية 32 حادثاً، نتج عنها 41 إصابة، ووفاة واحدة.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملتها المرورية الأولى الموحدة للعام 2024، تحت شعار «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات»، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات، واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وتأتي الحملة في إطار سعي وزارة الداخلية المستمر في بث التوعية والثقافة المرورية لدى سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية، بهدف الحد من الظواهر والسلوك الخطأ، وإعطاء جميع مستخدمي الطريق حقوقهم في استخدامه لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

وحددت وزارة الداخلية ضمن حملاتها التوعوية خمسة محاذير وإرشادات يتوجب على قائدي الدراجات الهوائية الالتزام بها، لضمان تحقيق سلامتهم أثناء قيادتها على الطريق، هي: عدم استخدام السماعات الثنائية، عدم الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة أثناء القيادة، عدم استخدام الإضاءة المتقطعة واستخدام إضاءة ثابتة، عدم حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن الدراجة، وأخيراً استخدام الجانب الأيمن للطريق.

وأكدت الوزارة، من خلال حملاتها الموجهة لفئة مستخدمي الدراجات النارية، أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية، والاشتراطات التي تعزز سلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة، لاسيما فئة مستخدمي الدراجات النارية، وما يتطلبه ذلك من وعي بالإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والحماية.

ودعت إلى استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» في المسارات المخصصة لممارستها، مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة «الفوسفورية»، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة.

6 قواعد لسلامة مستخدمي «السكوترات»

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية، في شرطة أبوظبي من خلال التوعية المرورية الرقمية، مستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوترات» إلى الالتزام بست قواعد مهمّة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، من خلال ارتداء خوذة واقية للرأس، وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصَّصة للدراجات في اتجاه حركة السير، والالتزام بحدود السرعة المحدَّدة، وتفادى حمل راكب أو أيّ أوزان ثقيلة، قد تفقد توازنهم، وعدم استخدام السماعات الثنائية، واحترام قواعد المرور.

ونفذت المديرية أخيراً حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات على مستوى إمارة أبوظبي، ركزت على تعزيز الوعي المروري بإجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بجميع أنواعها النارية والكهربائية والهوائية.

وأكَّدت أهمية الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، مشيرة إلى أن المصرح باستخدامها في أبوظبي «السكوترات»، سواء اليدوية أو الكهربائية، أمّا المحظورة فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

وحثّت على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة، وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

رسائل توعية

تضمنت حملة وزارة الداخلية الموجهة لقائدي الدراجات، توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات بكل أنواعها لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات في جميع المراحل قبل القيادة وأثناءها، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة عند قيادة الدراجات، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المخصصة، واحترام راكبيها قوانين السير والمرور، ووضع خوذة وارتداء الملابس المناسبة وأدوات السلامة عند القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وصلاحية الدراجة قبل قيادتها، والالتزام بالمسار الصحيح أثناء القيادة.