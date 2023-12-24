محكمة العين: إدانة 3 شباب استعرضوا بمركباتهم في الطريق العام

أدانت محكمة جنح مرور العين، ثلاثة أشخاص بتهم قيادة مركبات بطيش وتهور وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، والاستعراض بطريقة خطرة في الطريق العام والتسبب في إتلاف ممتلكات عامة، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته، بأن قادوا مركباتهم بصورة تحدث ضجيجا ودون أن يثبتوا عليها لوحات الأرقام، مخالفين بذلك أحكام قانون السير والمرور.

وقضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين 50 ألف درهم عن تهمتي عدم الالتزام بالقواعد المرورية والقيادة بتهور والاستعراض في الطريق العام، والإتلاف العمدي، وإلزامهم بتأدية الخدمة المجتمعية عن تهمة القيادة بصورة تحدث ضجيجا وقيادة المركبة بدون لوحات أرقام، مع وقف العمل بالرخص الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة المركبات المضبوطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر استعراض سائقي مركبات على الطريق العام والقيادة بطيش وتهور، وهو ما ترتب عليه إتلاف طريق عام وتعريض حياة الأشخاص المتواجدين في المكان للخطر، وبناء عليه اتخذت الجهات المختصة إجراءات ضبط السائقين وفق الإجراءات القانونية المقررة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بإدانتهم عن ارتكاب الوقائع المسندة إليهم بعد ثبوت جميع الأدلة المقدمة.