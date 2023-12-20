إصابة 5 مواطنين في دبي بحادث مروري

أصيب خمسة أشخاص، تراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، بإصابات متفاوتة، بحادث تدهور مركبة نتيجة القيادة بطيش وتهور، والاستعراض في منطقة رملية بالروية في دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن الحادث وقع مساء أمس، إذ تلقت شرطة دبي بلاغاً عن تدهور مركبة في منطقة الروية، فانتقلت الدوريات المرورية إلى موقع الحادث، وتبين أن سائق المركبة، وهو مواطن يبلغ 19 عاماً، كان يقودها بطيش وتهور، ويؤدي حركات استعراض في الساحة الرملية، فانحرفت المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته وأربعة آخرين كانوا برفقته بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وانتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث، لمعرفة أسباب وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتسهيل وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ لأداء مهامها.

وحذر المزروعي من خطورة الاستعراض والقيادة بتهور، مؤكداً أنها تؤدي إلى وقوع حوادث التدهور والدهس، وتعريض الركاب والموجودين في المناطق الصحراوية لإصابات بليغة وفقدان أرواح، داعياً إلى تجنب القيادة بالقرب من أماكن تجمع الأسر في مواقع التخييم.