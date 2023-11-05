ضبط 24 مركبة ودرّاجة استعرض سائقوها خلال الأمطار

ضبطت شرطة دبي 24 مركبة ودراجة نارية ارتكب سائقوها أعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة في منطقة الروية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، حجز 19 مركبة وخمس دراجات نارية، وتحرير 35 مخالفة خطرة لسائقين أجروا أعمال استعراض خلال الفترة التي شهدت سقوط الأمطار، لافتاً إلى أن «سائقي المركبات المحجوزة والدراجات ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز، شملت القيام بأعمال الاستعراض والفوضى، والقيادة بتهور بصورة تشكّل خطراً على الجمهور، فضلاً عن قيادة مركبة تُصدر ضجيجاً، وخروج بعض الركاب من النوافذ».

وأشار إلى تحرير مخالفات عدة شملت قيادة مركبة بطريقة تُعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، وبذلك تصل قيمة فكّ حجز المركبات إلى 50 ألف درهم.

وأوضح أن المخالفات تركزت في منطقة الروية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور استعدّت من خلال تكثيف الدوريات المرورية في المنطقة، للحد من تلك التصرفات السلبية، وضبط الطريق بفاعلية عالية، مؤكداً أنها تمكّنت من ضبط وحجز المركبات والدراجات النارية المشاركة في ارتكاب المخالفات الخطرة، وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتابع أن «حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، فضلاً عن الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي»، لافتاً إلى مبادرة شرطة دبي التي حذرت من الممارسات الخطأ مسبقاً، مؤكداً أن «هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، إلا أن هناك فئة أصرّت على ارتكابها».

وحذّر المزروعي من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن «القانون يعاقب السائق على قيادة المركبة بطريقة تُعرّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تُلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافه وحجز مركباته وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية»، مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الخطرة، ومنها الاستعراض أو «التفحيط».