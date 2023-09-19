موظفان بمحطة بترول يسيطران على حريق في مركبة

تصرف موظفان بمحطة بترول إينوك على شارع دبي العين باحترافية مع حادث حريق اندلع في مركبة، واستطاعا إخماده دون امتداد النيران.

وحرصت شرطة دبي على تكريم الموظفين تقديراً على سرعة استجابتهما وتعاونهما وتعاملها الجيد مع الحادث، وقال مدير مركز شرطة لهباب المقدم راشد محمد سالم، جاء بناءًا على توجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري في إطار مبادرة "نصلكم لنشكركم" التي تنتهجها شرطة دبي تقديراً للأشخاص الذي يتعاونون مع الشرطة ويلعبون درواً في تعزيز الأمن بالمجتمع، ومساعدة الشرطة في أداء دورها الميداني بشقيه (المروري والجنائي)

وأوضح أنه وفق المبادرة يتم تكريم المتعاونين من الشركاء الخارجيين، في أماكن عملهم بين زملائهم، ما يعكس الصورة الحقيقية لمفهوم الشراكة بين شرطة دبي وأفراد المجتمع بما يخدم الصالح العام.