شرطة دبي تضبط سائقاً عدوانياً هدد حياة مستخدمي الطريق

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي سائق مركبة متهوراً، تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم تجاوز بمحاذاتها وانحرف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوزها والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح بطريقة عدوانية، الأمر الذي كاد يتسبب في وقوع حادث بليغ.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن الدوريات المرورية رصدت تجاوزات السائق العدواني، ووثقتها بالصورة، واختارت الوقت المناسب لإيقافه وضبطه، وتعاملت معه وفق الإجراءات القانونية.

وأكد المزروعي حجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة بطريقة تعرض سلامة السائق وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات حياله.

وتصل قيمة المخالفة إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى تسجيل 23 نقطة مرورية (سوداء) على رخصة قيادته.

وأفاد بأن المرسوم (30) بشأن حجز المركبات، يستهدف السائقين الذين يتعمدون خرق القوانين بارتكاب هذا النوع من المخالفات، معرضين أرواحهم وسلامة الآخرين للخطر.