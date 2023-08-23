هل يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية الخدمة؟

استشارة قانونية

سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يسأل :

هل يجوز للبنك قانونا الحجز او اخذ مكافئه نهاية الخدمة ؟

.....وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

القانون أجاز الحجز على نسبة معينة من الراتب، وبالتالي فإن أي مستحقات أخرى غير الراتب يتم الحجز عليها هو أمر جائز، ومنها مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، مما يجوز الحجز عليه سواء تم ايداعه أو لم يتم وذلك عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير

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