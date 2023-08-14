شرطة دبي تحجز 4172 مركبة و8786 دراجة هوائية لهذه الأسباب

حجزت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 4172 مركبة ودراجة نارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب ارتكاب مخالفات مرورية ، وإدخال تعديلات جوهرية عليها ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً.

وكشف الإدارة خلال اجتماع تقييم إدائها للربع الثاني من العام الجاري برئاسة القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري عن حجز 8786 دراجة هوائية وكهربائية خلال 6 أشهر من العام الجاري، نظراً لعدم التزام قائديها بالمتطلبات الفنية الواجب توافرها بالدراجة، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، والهادف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات.

وأكد المري على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرق، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، منوهاً بجهود الإدارة في التوعية بشأن إجراءات السلامة، والالتزام بالقوانين المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والجهات الحكومية والقطاع الخاص.