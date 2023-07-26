"النيابة العامة" تحيل 7 متهمين للمحكمة بتهمة ممارسة اعمال الشعوذة

أحالت النيابة العامة للدولة، سبعة متهمين الى المحكمة بتهمة ممارسة اعمال الشعوذة ، حيث تعود تفاصيل القضية الى تقدم احد الاشخاص بعريضة للنيابة العامة يفيد بها انه وقع فريسة لعملية دجل وشعوذة، حيث ان المتهمين مارسوا تلك الاعمال بأن ادعى احد المتهمين ان في داخله (( جني )) عمره اكثر من 400 سنة وأن هذا الجني هو ملك ملوك الجن وان الله تعالى اختاره وحده ليسكن فيه الجني ويكون سببا للناس بالشفاء، كما ان بقية المتهمين في داخلهم ((جن)) يقومون بعلاج الناس، وبانتهاء التحقيقات تمت إحالة المتهمين للمحكمة بتهم ممارسة اعمال الشعوذة والمخادعة وحيازة مواد تستخدم بتلك الاعمال، حيث ادانت المحكمة الابتدائية المتهمين بالحبس لمدة 6 اشهر والغرامة 50000 درهم والرسوم القضائية.

ونوهت النيابة العامة إلى أن أفعال المخادعة والشعوذة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، كما أهابت النيابة العامة بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع من يقوم بمثل تلك الأعمال والابلاغ عن أي اشتباه أو نشاطات متعلقة بذلك.