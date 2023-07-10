كشفت إحصاءات لوزارة الداخلية، عن وقوع 825 حادث دهس على طرق الدولة العام الماضي، فيما تسبب عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة في 81 حادثاً، فضلاً عن وقوع عدد من الحوادث نتيجة عدم التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة لهم.

وتفصيلاً، سجلت طرق الدولة العام الماضي، 3945 حادثاً، موزعة بواقع 2664 حادث صدم وتصادم بين المركبات، و825 دهساً، و430 تدهوراً، إلى جانب 26 حادثاً لأسباب أخرى.

وخلال عام 2021 وقع 3488 حادثاً على مستوى الدولة، موزعة بين 2428 حادث صدم وتصادم، و717 دهساً، و328 تدهوراً، و15 حادثاً آخر، حيث أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 381 شخصاً، و276 إصابة بليغة، إضافة إلى 2249 إصابة متوسطة و1696 إصابة بسيطة.

وفعّلت أجهزة المرور في الدولة أنظمة الضبط الآلي، ووضعت أجهزة رادار تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة معابر المشاة ورصد مخالفات المركبات التي لا تسمح بإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لعبورهم.

ووفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، فإن عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم يوجب مخالفة، تبلغ 500 درهم، وست نقاط مرورية تسجل على رخصة السائق.

وتطبق المادة رقم (89) من قانون السير والمرور الاتحادي بشأن عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية وبعبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، ومخالفتها غرامة بقيمة 400 درهم.

وشددت وزارة الداخلية ضمن حملاتها التوعوية المستمرة على أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، وترك مسافة كافية بين المركبات، وأخذ الحيطة والحذر وعدم تجاوز السرعة المقررة على الطرق، مؤكدة أيضاً أن سلامة المشاة على الطرق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه، وإعطاء أولوية العبور بسلام للمشاة.

وأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، العام الماضي، حملة توعية مرورية تحت شعار «سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس» بهدف تعزيز الوعي المروري لمستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتأتي حملة التوعية ضمن جهود الوزارة في الحد من حوادث الدهس التي يتعرض لها عابرو الطرق والمشاة، وذلك من خلال تذكير السائقين ومستخدمي الطرق بأهمية اتباع الإرشادات المرورية الخاصة بعبور المشاة، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن، أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.

من جهتها، دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطرق والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطرق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

• 81 حادثاً بسبب عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة.