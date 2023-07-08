عصابة تسرق مصوغات ذهبية بـ 1.1 مليون درهم في عجمان

تمكّنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، من جنسية عربية، بعد 12 ساعة فقط من قيامهم بسرقة مصوغات ذهبية من سوق الذهب بإمارة عجمان.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بسرقة مصوغات ذهبية من أحد محال الذهب، تقدر قيمتها بمليون و100 ألف درهم، ومبلغ نقدي قدره 40 ألف درهم.

وبالانتقال إلى الموقع، ومعاينة المحل، تبيّن أن صاحب المحل لم يقم بتشغيل جرس الإنذار المتصل بغرفة العمليات المركزية، ما تسبب في تأخر عملية الضبط، ولكن على الفور تم تشكيل فريق عمل، وبالبحث والتحري لتحديد الجناة، تبيّن أنهم مارسوا أشكالاً

عدة من التضليل، مرتدين أقنعة مضللة، وقاموا بتغيير ملابسهم مرات عدة، في محاولة منهم لتضليل رجال العدالة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد الجناة.

وقال إنه تم تحديد مكان وجود المتهم الأول في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم ضبطه، ويدعى (ع.غ)، كما تم ضبط المتهم الثاني في منطقة الرميلة بإمارة عجمان، ويدعى (ط.د)، ثم تم ضبط المتهم الثالث بمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، ويدعى (ص.ع)، وهو الذي قاد عملية السرقة وخطط لها.

وأشار إلى أن المتهمين أقروا بارتكابهم جريمة السرقة.