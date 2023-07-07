تجاوز الإشارة الحمراء يتسبب في 177 حادثاً العام الماضي

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تسبب في وقوع 177 حادثاً.

وتوزعت الحوادث بين 38 حادثاً بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، و35 حادثاً بسبب تجاوز إشارة السهم في أبوظبي، و98 حادثاً في دبي، وحادثين في الشارقة، وحادث تجاوز إشارة السهم في رأس الخيمة، وثلاثة حوادث تجاوز الإشارة الحمراء في الفجيرة، بينها حادث تجاوز إشارة السهم.

وحددت تقارير شرطية ثلاثة أسباب تؤدي إلى تجاوز الإشارات الضوئية عند التقاطعات، وهي: عدم الانتباه والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف والعالم الافتراضي، وتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.

وتطبق إدارات مرورية في الدولة أنظمة تحكم آلي في الإشارات الضوئية، إذ يختلف فيها التزامن بين الإشارات الضوئية المخصصة للمركبات المتجهة إلى الأمام عن تلك المتجهة إلى اليسار، التي تعرف بإشارة السهم.

وحذرت وزارة الداخلية ضمن حملاتها التوعوية من خطورة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وما تؤدي إليه من حوادث جسيمة تسفر عن إصابات ووفيات بين سائقي المركبات.

وشددت وزارة الداخلية عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وصنفتها ضمن واحدة من أخطر المخالفات المرورية التي تترتب عليها وفيات وإصابات، بحسب الإحصاءات والتقارير الرسمية.

وبحسب قانون السير والمرور الاتحادي، فقد تضاعفت مدة حجز المركبة عند تجاوز السائق الإشارة الضوئية الحمراء، إذ نصت المخالفة على أن «تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة، وكذا تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية عقوبتها 1000 درهم، و12 نقطة، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً»، وذلك بعد أن كانت في السابق «تسجيل ثماني نقاط مرورية، وحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة قيمتها 800 درهم».

وتطبق شرطة أبوظبي القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي على مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء، وذلك بغرامة 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني. وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من الخطورة الشديدة، والتبعات الوخيمة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بسبب عدم الانتباه، والانشغال عن الطريق، مشددة على أن قطع الإشارة الحمراء يعني حدوث كارثة لمستخدمي الطريق، أو وقوع حادث بليغ على الأقل، حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة، أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية، وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تجنباً لانحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وحثت على الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات، موضحةً أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب تلك المخالفة الخطرة، ومنها عدم الانتباه والانشغال عن الطريق أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.