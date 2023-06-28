السيطرة على حريق برج «عجمان ون» دون إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني وشرطة عجمان من السيطرة على حريق في (برج 02)، أحد أبراج «عجمان ون» الليلة قبل الماضية، وإخماد النيران دون وقوع أي إصابات.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، إنه تم بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة توفير مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان البرج المتضرر في موقع الحدث، إلى جانب تشكيل فريق عمل برئاسة ضابط مناوب على مدار الساعة للإشراف على الموقع وتأمينه.

وأضاف المطروشي، أنه تم توفير سبع حافلات من هيئة النقل تولت نقل سكان البرج للسكن في الفنادق في إمارتي عجمان والشارقة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.