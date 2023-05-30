«جمارك الشارقة» تحبط تهريب 60 كيلوغراماً من المواد المخدرة

أفادت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بأن مفتشي مركز جمارك ميناء خالد، تمكنوا من إحباط تهريب 60 كيلو و216 غراماً من المواد المخدرة، إلى جانب 14 ألفاً و378 قرصاً من الأقراص المخدرة، خلال تسع عمليات ضبط في الثلث الأول من العام الجاري.

وقال مدير مركز جمارك ميناء خالد، سالم عبدالله ماجد الزمر، لـ«الإمارات اليوم»، إن معظم المتهمين الذين يتم ضبطهم، كانوا قادمين من خارج الدولة، ويتم تسليمهم إلى الجهات المختصة وتسليم المواد المحرزة سواء كانت أقراصاً أو حشيشاً أو كريستالاً إلى الشرطة، ثم تتم إحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأوضح أن بعض المضبوطات يتم ضبطها على متن شاحنات مبردة أو بواخر في الميناء، لاسيما أن ميناء خالد يُعد أحد الموانئ الكبيرة في الدولة، ولذلك تكون أكبر الضبطيات من خلاله مثلما كان في عامي 2020 و2021.

يُشار إلى أن مفتشي الجمارك في منفذ جمارك ميناء خالد يتعاملون مع مجالات واسعة من أنماط الشحن البحري تشمل الحاويات وبضائع الشحن العام، وبرادات المواد الغذائية والزراعية، والحيوانات الحية، وبضائع الصب الجاف والصب السائب، والمركبات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى المسافرين بحراً عبر المنفذ.