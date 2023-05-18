شرطة أبوظبي تعزز الحس الأمني للوقاية من الجريمة

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي بالوقاية من الجريمة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي، بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في محاضرة توعية بعنوان «الحس الأمني وتعزيز ثقافة التوعية المجتمعية لدى أفراد المجتمع»، والتي عُقدت في مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي بمنطقة الطوية في مدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة.

واستعرض المحاضر في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المقدم أحمد محمد النيادي، مجموعة من المحاور المهمة حول الوقاية من التنمر ومكافحة المخدرات والأمن مسؤولية الجميع.