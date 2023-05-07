وفاة مواطن سقط في منطقة جبلية وعرة برأس الخيمة

توفي شاب مواطن نتيجة سقوطه من مكان مرتفع في إحدى المناطق الجبلية برأس الخيمة، وقال رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، المقدم أحمد المزيود، إن تفاصيل الواقعة بدأت بخروج الشاب في رحلة نزهة كعادته إلا أنه تأخر عن موعد عودته المعتاد مما دفع بأقاربه وأهالي المنطقة للبحث عنه دون جدوى ليقوموا بتقديم بلاغ عن تغيبه إلى جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث من قبل عناصر مركز شرطة الرمس الشامل وقسم البحث والانقاذ والاسعاف الوطني بمشاركة عدد من أهالي المنطقة الأكثر دراية بتضاريسها وباشروا عملية البحث إلى أن تم العثور عليه متوفياً في إحدى المناطق الوعرة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى ومباشرة جهات الاختصاص إجراءاتها.