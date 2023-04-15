شرطة دبي تلقي القبض على شقيقين وزوجتيهما يمتهنون التسول

أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي اللواء جمال سالم الجلاف، أن حملة "كافح التسول"، استطاعت خلال النصف الأول من شهر رمضان، من إلقاء القبض على 116 متسولاً، بينهم 59 من الذكور، و57 من الإناث، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية جمعوها عبر ادعاء الحاجة، لاستمالة أفراد المجتمع.

وشدد اللواء الجلاف على أن المتسولين يستغلون شهر رمضان المبارك والمشاعر الدينية بهدف جمع المال بطريقة غير قانونية، فيخدعون الناس ويستغلون مشاعر الصائمين في الشهر الفضيل، موضحاً أن إحدى الحالات التي ألقت شرطة دبي القبض عليها، تعود لشقيقين متزوجين من شقيقتين، ومع إحداهما طفلة.

وأضاف أن رجال الشرطة، ضبطوا الشقيقين وزوجتيهما، وهم يستجدون المارة بالقرب من أحد المساجد، عبر القيام بحركات تمثيلية وخداعية تشير إلا أن الزوجين يعانيان من إعاقة خلافاً للحقيقة.

وأكد اللواء الجلاف أهمية عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، وخدمة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

جهات رسمية للتبرع

وأوضح اللواء جمال الجلاف أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وإحالتهم للقضاء.