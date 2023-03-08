قائد شرطة عجمان يكرم "الطفلة فاطمة" لدعمها رجال الشرطة وفرق الإنقاذ أثناء حريق أبراج اللؤلؤة

استقبل قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، الطفلة فاطمة المازمي الملقبة بطفلة الحريق وذويها في مكتبه في مقر القيادة، بحضور رئيس مركز شرطة المدينة الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي وحضور والديها، وذلك تقديراً لجهودها في تقديم الدعم لرجال الشرطة وفرق الأمن خلال التعامل مع حادث حريق أبراج اللؤلؤة.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود الطفلة ووالدتها في تقديم الدعم على مدار بضعة أيام خلال فترة إعادة تأهيل برج اللؤلؤة، حيث كانت فاطمة تحضر وجبة الإفطار يومياً وتقدمه لرجال الشرطة تقديراً منها لجهودهم وصبرهم وتحملهم في سبيل إعادة تأهيل البرج في أسرع وقت ممكن لاستقبال السكان وإعادتهم إلى مساكنهم بأمان، مؤكداً أن هذا الدعم يجسد خلق الكرم لدى شعب الإمارات من قيادته وحتى أطفاله، متمنياً لفاطمة وذويها دوام التوفيق والصحة والعافية.

من جانبهم عبر ذوو الطفلة عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن تقديم الدعم لرجال الشرطة وفرق الإنقاذ هو أقل ما يمكن فعله تقديراً لجهودهم المبذولة لإنقاذ الأرواح وإحلال الأمن، متمنين لهم دوام التوفيق والتميز في مسيرة الأمن وحماية المجتمع.