وفاة مواطن أثناء ممارسة الرياضة في ‏خورفكان

توفي مواطن إماراتي يبلغ من العمر 62 عاماً، مساء الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية، أثناء ممارسته رياضة ‏المشي ‏على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان، على الرغم من تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه، وإنزاله ‏وتقديم ‏الإسعافات الأولية له، حيث كانت حالته الصحية حرجة. ‏

وأفاد رئيس ‏مركز شرطة خورفكان الشامل، المقدم سعيد راشد الحيايي، بأن غرفة العمليات في إدارة ‏شرطة المنطقة ‏الشرقية تلقت بلاغاً يفيد بتعرض أحد الأشخاص في مسار جبل الرابي لحالة من الإعياء وعدم تمكنه ‏من ‏مواصلة السير بسبب التعب الشديد، وعلى الفور انتقلت دورية الشرطة وفرق الإنقاذ بإدارة ‏الدفاع المدني في ‏خورفكان والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، ونجحت في الوصول إليه بمعاونة الأشخاص ‏الموجودين في المسار الجبلي، وتم نقله بواسطة ‏الإسعاف الوطني ‏إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة. ‏

وأهابت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالجمهور الذين يمارسون الرياضة على المسارات ‏الجبلية بضرورة التأكد من ‏حالتهم الصحية بشكل عام وعدم إصابتهم بأمراض مزمنة قد تشكل عليهم ‏خطراً أثناء ممارسة الرياضة، وأخذ جميع ‏احتياطات الأمن والسلامة واستخدام الطرق ‏والمسارات الآمنة عند صعود الجبل لضمان سلامتهم، إلى جانب ‏التواصل مع الشرطة في ‏حال حدوث أي إصابة أو إعياء عبر الأرقام 092057555 أو 999.‏