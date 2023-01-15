4 أخطاء تُعرّض راكبي الدرّاجات الهوائية إلى الحوادث

حدّد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، أربعة أخطاء تعرض راكبي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى الحوادث.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الأخطاء تشمل عدم التزام مستخدم الدراجة الهوائية العلامات المرورية، والأماكن المخصصة لقيادتها، وعدم اتباعه عوامل الأمان (ارتداء الخوذة والسترة الفوسفورية)، إضافة إلى عدم استخدامه الأضواء التحذيرية.

وأضاف الفلاسي أن عدداً كبيراً من مستخدمي الدراجات والسكوتر الكهربائي يتحركون في الشوارع والطرقات العامة بصورة مخالفة للمسارات المحددة لهم، ما يؤدي إلى وقوع حوادث بليغة، قد تكون نتيجتها وقوع حالات وفاة.

وتابع: «رصدنا حوادث بليغة نتيجة الاصطدام بين الدراجات الهوائية والسيارات، خصوصاً أن بعض المستخدمين يسيرون عكس اتجاه السيارات، وفي تلك الأحوال يكون سائق الدراجة المتسبب في الحادث».

وذكر أن عدداً كبيراً من مستخدمي الدراجات أو السكوتر ليسوا على دراية بالعلامات الإرشادية، وليس لديهم المعلومات الكافية عنها، مشيراً إلى أن إدارة المرور والدوريات تنظم حملات توعية مستمرة لقيادتها وفق الأطر السليمة المتمثلة في اتباع إرشادات الأمان وارتداء الملابس الواقية والعاكسة.

ووجّه الفلاسي مستخدمي الدراجات والسكوتر، بالسير خارج الطريق العام، مؤكداً أن التزام الإرشادات يجنّبهم التعرض للحوادث.

وأشار إلى أن إمارة عجمان بدأت بتخصيص مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، تتضمن علامات إرشادية، وأن العمل جار حالياً على توسيع شبكة الطرق المخصصة للدراجات لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان لمستخدميها.